PMDF recupera veículo roubado no Recanto das Emas, logo após o crime

O detido de 26 anos foi preso em flagrante e encaminhados a 26ª DP

Um veículo roubado foi recuperado pela Polícia Militar do Distrito Federal por meio do batalhão de ROTAM, as 16h de quarta-feira (9), em Samambaia.

A equipe foi informada de um roubo de veículo Honda CRV na área do Recanto das Emas, e que estava nas proximidades de Samambaia na altura do Restaurante Comunitário.

Os policiais fizeram o cerco localizando o veículo. O detido de 26 anos foi preso em flagrante e encaminhados a 26ª DP.