Homenagem aos cães que atuam junto às forças de segurança

Instituída por meio do Decreto nº 42.545, a celebração é uma iniciativa apoiada pela Secretaria de Economia (Seec)

Uma homenagem será feita aos cães que atuam junto às forças de segurança. Os animais são grandes aliados nas ações de salvamento e também de prevenção e combate às drogas, os cães das polícias Civil e Militar do DF serão condecorados com a Honra ao Mérito K9. Instituída por meio do Decreto nº 42.545, publicado pelo Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na quarta-feira (29/9), a celebração é uma iniciativa apoiada pela Secretaria de Economia (Seec).

“Os cães que fazem parte das nossas forças de segurança são verdadeiros heróis e merecem nossa homenagem e reconhecimento pelo trabalho em benefício da população do DF”, afirma o secretário de Economia, André Clemente.

O secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, reforça: “Recebemos com muita satisfação a publicação desse diploma, que passará a ser entregue como reconhecimento ao trabalho desses animais e, principalmente, à excelência do trabalho dos agentes de segurança responsáveis pelo treinamento constante desses cães”.

O titular da SSP destaca que os cães são excelentes parceiros nas operações policiais e nas de busca e salvamento. “Temos uma média de seis ocorrências diárias com uso de cães, quase todas relacionadas à apreensão de entorpecentes, e a recente atuação na ação humanitária no Haiti, em que nossos bombeiros levaram integrantes do canil para contribuir com as buscas naquele país”, comenta.

Valorização

Para o coronel Márcio Vasconcelos, comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, o decreto é muito importante para todos os órgãos de segurança pública do DF. “É um reconhecimento do cão como uma extensão das nossas atividades, uma valorização do trabalho dos cães para a sociedade nas inúmeras atividades que desempenham, como busca de pessoas, de materiais bélicos e de drogas e entorpecentes, um reconhecimento muito importante”, afirma o comandante.

“Os cães que atuam nas nossas polícias são diferenciados, eles se tornam um membro da corporação, passam por um rigoroso treinamento e sempre estão à frente de buscas em acidentes ou desastres”, pontua a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, madrinha do 37º Curso Operacional de Cinotecnia (ciência responsável pelo estudo da anatomia, comportamento, psicologia e outras especificidades relacionadas aos cães). “Essa honraria vem para homenagear esses valentes que tanto fazem pela ordem da nossa cidade.”

*Com informações da Agência Brasília