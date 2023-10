Homem que matou outro em briga de bar é condenado a 16 anos

Ainda de acordo com o MPDFT, o crime foi cometido por motivo fútil, decorrente de uma discussão banal no bar

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) condenou, nessa semana, um homem a 16 anos de prisão por homicídio qualificado após se envolver em uma briga de bar e matar um cliente.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em janeiro de 2022, Luís Gabriel Gomes e Ozael da Silva Souza se envolveram em uma briga junto a outros frequentadores do bar.

Durante a confusão, o condenado desferiu 14 facadas na vítima. Após o crime, Luís Gabriel fugiu do local.

Ainda de acordo com o MPDFT, o crime foi cometido por motivo fútil, decorrente de uma discussão banal no bar. Luís Gabriel empregou meio cruel, ou seja, com múltiplos golpes e com brutalidade. O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o réu atacou a vítima em superioridade numérica e continuou a golpeá-la mesmo no chão.

Assim, o juiz concluiu que “as consequências do crime são negativas, pois assassinato ocorreu na frente da companheira da vítima, causando-lhe um trauma sem precedentes, a qual inclusive mudou de cidade, para recomeçar sua vida, de modo que precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito”.