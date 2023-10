Parada do Orgulho LGBTQIA+ provoca mudanças no trânsito

Neste sábado (28), o Eixo Monumental receberá o Sesc+Corridas – Etapa Corrida do Comerciário Revezamento 40k

Diversos eventos provocarão mudanças no trânsito neste fim de semana, segundo o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

Neste sábado (28), o Eixo Monumental receberá o Sesc+Corridas – Etapa Corrida do Comerciário Revezamento 40k. A partir das 16h, as equipes do Detran vão interditar três faixas da via S1, próximas ao canteiro central, na altura do Museu Nacional da República até a Catedral Metropolitana de Brasília.

Na via N1, quatro faixas serão interditadas. O bloqueio ocorrerá na altura da L2 Norte até o quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Os acessos à N1, pela via do Palácio Presidencial e pela L4 Norte, ficarão fechados. Na N1, a faixa mais à direita será destinada à saída de veículos originários dos ministérios. A saída dos participantes será a partir das 17h. A largada e a chegada ocorrerão na altura do Museu da República. A previsão é que as intervenções no trânsito ocorram até as 23h30.

No sábado (28) e no domingo (29) será realizado o evento Sesc + W3. Das 14h às 23h, o trecho entre a 504 Sul e a 506 Sul, sentido norte, será interditado, e os veículos serão desviados para a via W2 Sul, na altura da 507/506, próximo à Biblioteca Demonstrativa do Brasil. As equipes de fiscalização de trânsito atuarão nas proximidades para auxiliar a travessia de pedestres e garantir a segurança no trânsito.

No domingo (29), a partir das 5h, devido à corrida Girl Power, a via interna do Parque da Cidade, sentido horário, será interditada. A circulação de veículos será permitida apenas no sentido anti-horário. O acesso ao parque pela via S1, próximo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), estará fechado. Também ficarão bloqueados todos os retornos e as rotatórias que dão acesso ao sentido horário. A previsão é de que a interdição ocorra até o meio-dia.

A Parada do Orgulho LGBTQIA+ ocorrerá neste domingo (29), em Ceilândia. Os participantes se concentrarão, a partir das 14h, no estacionamento do BRB, no centro da cidade. A partir das 17h30, o público realizará uma caminhada pela Avenida Hélio Prates, da CNM 1 até a QNM 18, onde fará o retorno e seguirá em direção à QNN 17. Nesse ponto, haverá retorno em direção ao estacionamento do banco. Durante o trajeto, as equipes de fiscalização do Detran farão as interdições necessárias para a passagem do público.

