GDF Saúde completa três anos com 2 mil instituições cadastradas

Neste sábado (28), no dia do Servidor, o GDF Saúde, completa três anos e inicia o novo ciclo com a estrutura renovada, investimento em qualificação, expansão da rede credenciada e de novos convênios.

Atualmente, o GDF Saúde conta com mais de 2.400 credenciados, sendo 48 hospitais, 2.359 clínicas, 22 laboratórios, uma cooperativa e cinco associações médicas, distribuídos em todo o Distrito Federal.

Nos últimos anos, o plano se consolidou como uma opção viável para o funcionalismo público do DF e segue em crescimento. Hoje com 88.272 usuários ativos, até o início de 2024 deverá chegar à marca de 100 mil beneficiários.

Nos dois últimos meses, foram incorporados à rede credenciada quatro novos parceiros: o DF Star, da Rede D’Or, na área de medicina nuclear e radioterapia, o Instituto de Cirurgia do Lago (ICL), com expertise em cirurgia plástica, a Clínica Oncology, voltada ao tratamento oncológico, e o Hospital de Transição Total Health, especialista em cuidados paliativos.

Três novos convênios também foram firmados com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas), órgão responsável pela gestão do plano, aumentando o número de órgãos atendidos pelo GDF Saúde. Passaram a fazer parte dos conveniados o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU) e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab).

Gestão colegiada

No mês de outubro, foram instituídos os conselhos de Administração (Conad) e Fiscal (Confis). O Conad é o órgão deliberativo responsável pela definição da política geral de administração do Inas e do GDF Saúde, composto por 15 membros, sendo oito representantes do governo e sete das entidades representativas de classe dos beneficiários. Ao Confis cabe a fiscalização de atos administrativos e do cumprimento dos deveres legais e regimentais dos dirigentes. O Conselho Fiscal atua, ainda, nas áreas: contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; e conta com três membros, sendo uma vaga ocupada por um representante das entidades dos servidores.

“Os conselhos instituem a participação de representantes dos beneficiários e do governo na administração e fiscalização das decisões e ações do Instituto. Além disso, os colegiados têm um papel essencial no que diz respeito à transparência e à prestação de contas à sociedade”, pontua a diretora-presidente do Inas, Ana Paula Cardoso.

Nova identidade visual, sinalização e site

Com o objetivo de aprimorar os canais de comunicação e a interação com o público, o Inas está lançando uma nova identidade visual que abrange o reposicionamento da marca GDF Saúde, nova sinalização da sede e da loja do instituto, além da criação de um novo site voltado, exclusivamente, para informações sobre produtos e serviços de plano de saúde. O site do GDF Saúde está previsto para entrar no ar dia 1º de novembro, quando poderá ser acessado neste link.

Quem for à sede do Instituto também poderá conferir a nova sinalização interna e o novo espaço de atendimento presencial, que foi ampliado e remodelado. “Expandimos nossas parcerias, atuamos no aperfeiçoamento da gestão, aprimoramos nossos procedimentos internos e operações, para a efetiva consolidação do plano de saúde dos servidores do Distrito Federal”, ressalta Ana Paula Cardoso.

As informações são da Agência Brasília