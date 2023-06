Homem que matou ex-mulher com pia é condenado

Segundo o processo, Cleiton Rogério Pereira Costa matou a ex-mulher na frente das filhas do casal, de 8 e 10 anos, em setembro de 2022

O Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) obteve, nessa quinta-feira (22), a condenação de um homem que assassinou a ex-esposa com golpes de pia do banheiro. A condenação foi determinada em 28 anos e seis meses de reclusão.

Durante uma discussão, Cleiton agrediu a ex-companheira com socos e chutes e depois a matou com vários golpes de pia. Eles estavam separados há aproximadamente cinco anos. O homem tinha histórico de violência doméstica.

Sendo assim, os jurados acolheram as qualificadoras apontadas pelo MPDFT: feminicídio; meio que dificultou a defesa da vítima, a mulher estava no chão e não teve chance de se defender dos socos e dos golpes com uma pia; meio cruel, pois houve sofrimento excessivo e desnecessário da vítima; e crime foi cometido na frente das filhas de 8 e 10 anos.