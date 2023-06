Neste sábado o DF terá 20 pontos de vacinação

Neste sábado, 24, as estações de Sobradinho e Estação Central de Metrô de Ceilândia terão uma equipe de vacinação contra várias doenças

A população do Distrito Federal contará com 20 locais para se vacinar neste sábado (24). Haverá atendimento para bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos, com imunizantes contra gripe, covid-19 e outras doenças, conforme o calendário de vacinação. A lista completa com endereços e horários de atendimento está disponível no site da Secretaria de Saúde.

A estratégia de vacinação extramuros será realizada em quatro locais: a Administração Regional de Sobradinho, a Estação Central de Metrô de Ceilândia, a unidade de Vicente Pires do supermercado Tatico e a igreja Batista Boas Novas, em Ceilândia. Dezesseis unidades básicas de saúde também abrirão no sábado para vacinação.

Somente em maio e junho, mais de cem mil doses foram aplicadas no DF por meio das ações extramuros e atendimento aos fins de semana. Desde o início do ano, todas as ações de vacinação já superam mais de 1,3 milhão de doses aplicadas, incluindo tanto as vacinas previstas no calendário de rotina quanto as campanhas contra a covid-19 e a influenza.

Neste ano, somente contra a covid-19, soma-se cerca de 600 mil aplicações. De acordo com o Boletim Semanal de Vacinação de Covid-19 da Subsecretaria de Vigilância à Saúde (SVS), deste total, cerca de 455 mil doses são da bivalente contra a covid-19.

Contra a influenza, o Informativo Epidemiológico 8 da SES-DF aponta que foram aplicadas 572.302 doses na capital. Atualmente, a campanha de imunização, tanto contra a covid-19 quanto contra a gripe (influenza), está aberta para todas as pessoas com pelo menos seis meses de idade.

Confira aqui os pontos fixos de vacinação no DF (Pontos de Vacinação – Secretaria de Saúde do Distrito Federal (saude.df.gov.br). A lista dos locais de imunização é atualizada diariamente, inclusive com os locais e horários de atendimento nos fins de semana.

Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal