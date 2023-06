Professor fala sobre valorização da arte de pessoas com deficiência

Foi apenas em 2011 que Tursi tirou o projeto do papel e iniciou o movimento expressivo para e por pessoas com deficiência

O ator e produtor cultural Rafael Tursi irá participar, nesta sexta-feira (23), do podcast Mosaico Federal, onde falará sobre a valorização da arte e sobre o projeto que ele é fundador e diretor, o grupo PÉS. O programa se inicia às 18h.

Tursi é formado em artes cênicas e mestre em arte pela Universidade de Brasília (UnB), além da pós-graduação em “Dança em Cadeira de Rodas”. Durante sua carreira, o professor atuou em diversos espetáculos no circuito comercial e universitário.

O grupo PÉS demorou dois anos para ser idealizado e colocado em prática. Entre pesquisas, provocações e execução, foi apenas em 2011 que Tursi tirou o projeto do papel e iniciou o movimento expressivo para e por pessoas com deficiência através de técnicas do teatro-dança.

O maior objetivo do projeto é, segundo Rafael Tursi, auxiliar pessoas com deficiência a se permitirem enxergar capazes de executar movimentos artísticos cênico-dançantes. “Estes movimentos não precisam ser complexos fisicamente, mas, sim, dotado de significado e/ou um ressignificado, o que o fundador do projeto chama de poesia corporal. Literalmente uma poesia construída a partir dos corpos presentes em cena”, afirma.

Com o projeto, Tursi valoriza a criação expressiva e a sistematização de um trabalho corporal possível para pessoas com deficiência. O Projeto é aberto à comunidade e tem como foco o desenvolvimento da integralidade e da socialização dos indivíduos, garantindo acessibilidade à informação em pesquisa.

As aulas são desenvolvidas a partir de dinâmicas corporais e da experimentação de objetos ludopedagógicos (corda, balão, lenço e massa de modelar, entre outros) e sempre seguidas de uma avaliação pontual, por parte da equipe executora.

Após mais de dez anos, o PÉS tem em seu repertório mais de 100 atividades realizadas, entre apresentações de cenas e espetáculos, aulas, palestras, trabalhos acadêmicos e participações em eventos nacionais e internacionais.

