Homem morre após ser atropelado na via Estrutural

Vítima invadiu a pista repentinamente e foi atropelada por uma moto. Bombeiros foram ao local e constataram o óbito

Um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado por uma motocicleta na via Estrutural na tarde desta sexta-feira (1º). O acidente ocorreu próximo à entrada do Jóquei Clube, sentido Brasília.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi ao local e constatou o óbito da vítima. De acordo com pessoas que viram o acidente, o homem invadiu a pista repentinamente e o condutor da moto não conseguiu desviar.

O motociclista, um jovem de 20 anos, foi encaminhado ao Hospital de Base com escoriações no rosto e na mão direita, além de dores no cotovelo direito.

Os bombeiros constataram o óbito do homem atropelado. As autoridades suspeitam se tratar de uma pessoa em situação de rua.