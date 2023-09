Homem morre após bala ricochetear em clube de tiro, em Planaltina

O homem estava sozinho e se encontrava a cerca de 9 metros de distância do alvo de metal

Um trágico incidente ocorreu em um clube de tiros em Planaltina (DF) na tarde desta quarta-feira (13), resultando na morte de um homem após um disparo que atingiu o peito. A bala, ao ricochetear, atingiu Diego dos Santos Ribeiro, que era afiliado ao clube Sniper, situado na Rajadinha 2.

O incidente aconteceu por volta das 15h, enquanto Diego, registrado como caçador, atirador e colecionador (CAC), estava praticando tiros na linha do estande, em uma área ao ar livre. Segundo informações, o homem estava sozinho e se encontrava a cerca de 9 metros de distância do alvo de metal. Durante sua prática, um dos tiros teria ricocheteado inesperadamente, atingindo-o no peito.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro, mas infelizmente, Diego não conseguiu resistir aos ferimentos e veio a óbito. O presidente do clube, ao tomar conhecimento do incidente por volta das 15h, se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações em curso.

O fato foi registrado na 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde detalhes adicionais estão sendo investigados para esclarecer as circunstâncias exatas do trágico ocorrido.