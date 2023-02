Homem invade agência na 502 norte

O suspeito tentou fugir, mas não teve sucesso porque todas as portas foram bloqueadas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada após um homem invadir agência na 502 da Asa Norte.

Foi através do circuito de câmeras que os seguranças do banco perceberam o homem circulando na parte interna do banco, e logo em seguida acionaram a polícia. Ao perceber a chegada dos militares, o suspeito tentou fugir, mas não teve sucesso porque todas as portas foram bloqueadas.

O homem foi preso em flagrante e vai responder por furto, a polícia não informou os objetos que o suspeito furtou.