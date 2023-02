Chuva pode atrapalhar bloquinhos de rua neste Carnaval

Os desfiles começaram em 1962. Antes mesmo da inauguração de Brasília, pessoas já eram vistas comemorando o carnaval no quadradinho

Quem esperava a mesma intensidade de sol dos últimos dias no Carnaval deste ano, se enganou. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta sexta-feira (17) e o fim de semana é de tempo nublado em todo o Distrito Federal, acompanhado de rajadas de vento, trovoadas e muitas pancadas de chuva. A precipitação deve diminuir a intensidade a partir de segunda-feira (20), mas somente na quarta-feira (22) a chuva deverá cessar.

Portanto, de acordo com a meteorologista Jeane Lima, é importante ficar atento às precipitações durante os festejos nos bloquinhos para evitar acidades. “É bom procurar abrigo [quando as chuvas começarem a cair com maior intensidade], ficar longe de áreas abertas. O ideal é se proteger, tomar cuidado e não ficar na chuva”, afirmou.

“Em situações como essas, há o risco de queda de árvores, então é bom se proteger”, reforçou a meteorologista. Incidentes como esses não são incomuns em Brasília, uma vez que parte da vegetação está envelhecida, não é nativa do Cerrado e, portanto, não possui raízes tão profundas, facilitando as possíveis quedas.

Frente de umidade

A virada brusca no clima de Brasília acontece em razão da aproximação de uma frente de umidade que segue caminho para o leste brasileiro, em direção ao Oceano Atlântico. Apesar de não atravessar diretamente na capital, a passagem do fenômeno pelo litoral traz um canal de umidade para o centro do país. “O clima quente dessa última semana é propício para as tempestades”, continuou Jeane.

As altas temperaturas ao longo da semana, registrando na última terça-feira (14) o dia mais quente do ano até então, com 32,4ºC, se deram pela escassez de nuvens e chuvas na capital, o que tornou a radiação solar mais intensa, tornando a temperatura elevada. No DF, pesquisas por ventiladores e ar-condicionados portáteis tiveram aumento nas buscas pelo Google.

Até esta quinta-feira (16), a maioria das estações meteorológicas do DF atingiram índices baixos no volume de chuvas esperadas para o mês de fevereiro. O esperado para cada uma das cinco presentes no DF é de cerca de 179.5mm. No entanto, com exceção da localizada na Ponte Alta do Gama, que atingiu 67% do esperado – aproximadamente 121mm, o montante acumulado não é expressivo.

Em último lugar, está a estação meteorológica de Brazlândia, que não chegou a nem 1% do esperado para fevereiro. Na localidade, as águas da chuva atingiram apenas 1.2mm. A central, de Brasília, também permaneceu com pouca quantidade acumulada para o mês, sendo, até o momento, 24.6mm (em torno de 14%) de precipitação observados do volume total esperado.

De acordo com Jeane, porém, a pouca quantidade de chuvas acumulada nas estações não é motivo de preocupação, uma vez que em cada ano a dinâmica de precipitação é diferente e varia, podendo chover mais ou na primeira ou na segunda quinzena do mês. Baseado na série histórica da capital, a expectativa é que o volume cresça ao longo do mês.

As pancadas de chuva esperadas para o Carnaval, portanto, devem contribuir para a elevação dos índices averiguados nas estações meteorológicas, conforme explicou a meteorologista do Inmet.

Previsão

Entre esta sexta-feira (17), sábado (18) e domingo (19), a temperatura máxima deverá variar entre 26°C e 28°C, com mínimas de 18°C nos três dias. Na sexta, a umidade relativa do ar será entre 35% e 90%; no sábado, entre 45% e 95%; e no domingo, entre 50% e 95%. Na segunda-feira (20), o padrão de temperatura e umidade deve ser mantido nos mesmos patamares do fim de semana.

Em caso de rajadas de vento, a Defesa Civil recomenda:

Não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também é bom evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Em caso de dúvidas ou emergências, ligar, respectivamente, para a Defesa Civil (199) e para o Corpo de Bombeiros Militar (193).