Homem esfaqueia irmão e é preso no Guará II

De acordo com o autor do crime, de 21 anos, que continuava no local, ele teria sido ameaçado pelo irmão

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem acusado de esfaquear o próprio irmão, na última quinta-feira (30), no Guará II. Segundo a corporação, uma equipe do 4° Batalhão de Polícia Militar (BPM) recebeu um chamado para ir até a casa, na QE 38, conjunto G. Leia também Motorista sofreu ferimentos após perder controle de veículo, e derrubar poste na EPIA

PCDF deflagra Operação Check-up e 2ª fase da Operação Recall simultaneamente

Polícia Federal cumpre 17 mandados de busca em Operação Compliance Lá, os militares encontraram um homem, de 33 anos, sangrando por um ferimento de facada. Ele foi encaminhado para o Hospital de Base, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). De acordo com o autor do crime, de 21 anos, que continuava no local, ele teria sido ameaçado pelo irmão. O autor foi preso e encaminhado à 1ª DP para registro da ocorrência, sendo autuado por tentativa de homicídio. A faca utilizada no crime foi apreendida.