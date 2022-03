Motorista sofreu ferimentos após perder controle de veículo, e derrubar poste na EPIA

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal chegou no local do acidente as 08:02 desta quinta-feira (31) e precisou de duas viaturas e 8 militares para o resgate

O rapaz J.P.M, de 28 anos que não teve sua identidade revelada e estava dirigindo um Fiat Uno na cor branca, acabou colidindo com um poste na parte central da via EPIA. Depois de ser avaliado pela equipe de militares foi direcionado ao IHBB, com escoriações na face, consciente, desorientado e estável. A faixa exclusiva para ônibus foi interditada devido o acidente, no momento a Polícia Militar também foi chamada para o local. Confira o vídeo: Com informações do CBMDF/SOINP