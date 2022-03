PCDF deflagra Operação Check-up e 2ª fase da Operação Recall simultaneamente

Até o momento, há indícios de que os investigados possam ter cometido os crimes de Associação Criminosa, Estelionato e Corrupção, cujas penas somadas podem chegar a 20 anos de prisão

A Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCOR/Decor/PCDF), com apoio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (Prodep/MPDFT), deflagrou a Operação Check-Up e a 2ª Fase da Operação Recall, que investiga fraudes em contratos de manutenção de viaturas e pagamento de vantagens indevidas à servidores públicos do Detran DF e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

Na manhã desta quinta-feira (31), ao todo foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, em várias cidades do DF, inclusive em dependências da SES/DF. Até o momento, há indícios de que os investigados possam ter cometido os crimes de Associação Criminosa, Estelionato e Corrupção, cujas penas somadas podem chegar a 20 anos de prisão.

A 1º Fase da Operação Recall apurou irregularidades cometidas por servidores do Detran, além de outras oficinas mecânicas e pessoas. As fraudes eram praticadas com utilização de cotação de preços muito acima dos praticados no mercado e pela cobrança de peças não trocadas e serviços não realizados. Perícia realizada pelo Instituto de Criminalística da PCDF revelou que as peças pagas não haviam sido trocadas, assim como casos em que foram incluídas nos orçamentos componentes que nem existiam em determinadas viaturas. A perícia ainda identificou peças em avançado estado de desgaste.

As fraudes e pagamentos de vantagens indevidas se estendiam a servidores da SES/DF. As autoridades então deflagraram a Operação Check-up, visando apurar a conduta dos servidores da Pasta envolvidos.

A Operação Recall foi assim batizada por fazer alusão ao procedimento de correção de produtos defeituosos pelo fabricante, mais conhecido no meio automotivo. Semelhantemente, a Operação Check-up faz alusão tanto à procedimentos de revisão automotiva, quanto à procedimentos de avaliação relacionados à Saúde.