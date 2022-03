Polícia Federal cumpre 17 mandados de busca em Operação Compliance

A PF identificou diversas transferências bancárias para contas de laranjas, além de pagamentos de boletos com o numerário desviado

Na manhã desta quinta-feira (31), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Compliance, para combater crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado, após denúncias apresentadas pela Caixa Econômica Federal.

O banco público pediu a investigação de 150 contas de órgãos municipais de todo o Brasil por supostas fraudes. A PF identificou diversas transferências bancárias para contas de laranjas, além de pagamentos de boletos com o numerário desviado.

De acordo com as autoridades, as transferências foram realizadas no Goiás, Maranhão, Paraná e Distrito Federal. Os criminosos usavam contas de criptomoedas para desviar a atenção.

Ao todo, foram 29 indiciamentos, 29 sequestros de bens e 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Minas Gerais, cumpridos em Goiás, Maranhão, Paraná e Distrito Federal.