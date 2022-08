PCDF identifica condutora que atropelou idosa na 103 Norte

A senhora de 80 anos não resistiu e veio à óbito no local. A condutora alegou que fugiu por ter entrado em pânico.

Policiais da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) identificaram e localizaram uma mulher de 44 anos, que atropelou uma senhora de 80 anos no início do mês e fugiu em seguida. A idosa não resistiu ao atropelamento e veio a óbito.

O acidente ocorreu por volta das 14h50 do dia 4 de agosto, na quadra comercial da 103 Norte. Após intensas investigações, a polícia identificou um Peugeot 2008 de cor marrom como sendo o veículo que atropelou a vítima. “Alguns detalhes auxiliaram sobremaneira a investigação, quais sejam, um pedaço do retrovisor do veículo evasor que caiu no momento do acidente, ainda, através de imagens, a constatação de uma batida na parte do farol traseiro direito do carro e que o mesmo estava sem a calota na roda dianteira direita”, conta o delegado chefe da 2ª DP, João Guilherme.

Com a identificação do veículo os policiais identificaram também a condutora. “O carro evasor estava documentalmente em nome de outra pessoa, porém a condutora estava na posse de tal veículo desde sua aquisição no ano de 2020”, acrescenta o delegado.

A condutora foi encontrada na cidade do Riacho Fundo e em depoimento prestado à PCDF assumiu que estava na direção do veículo no momento do atropelamento. Ela disse que a idosa teria saído inesperadamente de trás de um outro veículo parado na comercial, e dessa forma não conseguiu ter uma reação para evitar o atropelamento. A condutora alegou ainda, que fugiu do local pois ficou em pânico e disse que chegou a retornar a quadra do acidente e se dirigir ao Hospital Regional da Asa Norte e Hospital de Base para obter informações sobre a vítima.

O veículo foi apreendido e encaminhado para exame pericial, confirmando-se tratar do veículo envolvido no atropelamento. As investigações continuam para desfecho total do caso. A depender das circunstâncias e do desfecho investigativo, a condutora do veículo pode responder pelo crime de homicídio culposo tendo a pena aumentada pela omissão de socorro. A pena máxima pode chegar a seis anos de detenção, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.