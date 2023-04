Homem é preso utilizando cartões de crédito furtados

As vítimas informaram ter recebido um aviso de compra pelo celular, realizada em uma loja localizada na Rodoviária

Por Gabriel Resende

[email protected]

Na manhã deste sábado (15/04), um casal foi vítima de furto em seu veículo, que estava estacionado em frente a quadra 703 Sul.

As vítimas informaram ter recebido um aviso de compra pelo celular, realizada em uma loja localizada na Rodoviária.

A equipe do monitoramento foi à loja verificar as imagens feitas pela câmera do estabelecimento e identificar o suspeito. As características do autor foram encontradas por meio das imagens.

A equipe de policiais na Rodoviária o pegou, com ele, foram encontrados diversos objetos das vítimas e vários produtos comprados com o cartão bancário furtado.

O homem foi identificado como responsável pelo furto, preso e encaminhado, juntamente com as vítimas, à 5ª Delegacia de Polícia para a ocorrência do caso de prisão em flagrante.