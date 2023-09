Homem é preso suspeito de agredir a própia mãe de 71 anos em Taguatinga

O filho ficou irritado depois que sua mãe descartou alguns objetos que estavam quebrados na casa

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante um homem de 42 anos, acusado de cometer violência doméstica e familiar na Ql 12 de Taguatinga, no Distrito Federal. A prisão ocorreu na última sexta-feira (1).

A mãe do suspeito, de 71 anos, veio de outro estado para prestar auxílio ao filho, que é usuário de drogas. A vítima começou a arrumar a casa onde o filho residia, e foi nesse contexto que o conflito teve início. O filho ficou irritado depois que sua mãe descartou alguns objetos que estavam quebrados na casa, passando a proferir insultos, ameaças e agredir fisicamente a idosa.

“Os vizinhos ouviram as agressões e ficaram indignados com o comportamento do homem, decidindo intervir e mantê-lo contido até a chegada dos policiais civis”, explicou o delegado-chefe adjunto da 17ª DP, Thiago Boeing.

Na sede da delegacia, o acusado foi submetido aos procedimentos legais relacionados aos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal. Em seguida, ele foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal, onde permanecerá à disposição da Justiça.