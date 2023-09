Corpo de mulher é encontrado com marcas de faca no pescoço no Recanto das Emas

A mãe encontrou a filha esfaqueada no chão ao chegar em casa

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está conduzindo uma investigação sobre a morte de uma mulher de 27 anos ocorrida na sexta-feira (1) na quadra 104 do Recanto das Emas. A vítima foi encontrada com um ferimento a faca no pescoço.

A mãe da vítima foi quem acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), relatando ter descoberto sua filha esfaqueada no chão ao chegar em casa. Os socorristas, ao chegarem ao local, constataram o falecimento da mulher, identificada como Karine Soares Costa Silva.

Segundo os agentes, a faca usada no crime não foi encontrada na residência. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) para realizar procedimentos periciais.