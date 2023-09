Homem de 53 anos é preso suspeito de estuprar enteada de 11 anos em Taguatinga

Durante o depoimento, o acusado admitiu ter mantido relações sexuais com a vítima em algumas ocasiões e alegou ter uma relação afetiva clandestina com a menor

Na manhã desta segunda-feira (4), a equipe da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a prisão de um homem de 53 anos, acusado de cometer um crime de estupro de vulnerável. A ação foi conduzida pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam II) e ocorreu em uma residência na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal.

As investigações apontam que a vítima, uma criança de 11 anos, teria sido vítima de abuso sexual no ambiente familiar, onde vivia com a mãe e o padrasto. Segundo o relato da criança, os abusos sexuais começaram após a chegada do companheiro de sua mãe à residência. O agressor se aproveitava do fato de a mãe da criança ser alcoólatra, comprando bebidas alcoólicas diariamente para embriagá-la e, assim, cometer os abusos, que aconteciam quase que diariamente, na sala da casa, enquanto a mãe estava sob efeito do álcool.

Após as devidas formalidades legais, o suspeito foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal, onde permanecerá à disposição da Justiça.