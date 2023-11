Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo no Park Way

Foi apreendido uma pistola calibre 9mm com 20 cartuchos de munição

Na madrugada desta quinta-feira, dia 23, a Polícia Militar deteve um homem por porte ilegal de arma de fogo no Park Way. A prisão ocorreu durante uma operação do Tático Operacional Rodoviário (TOR) que estava realizando um ponto de bloqueio na região.

O incidente teve início quando um veículo Gol branco freou bruscamente ao avistar as equipes policiais. Diante do comportamento suspeito, os policiais deram a ordem de parada e procederam com a abordagem. Logo de início, foi identificado um cartucho de munição deflagrado.

Apesar de nada de ilícito ser encontrado durante a busca pessoal, uma busca no veículo revelou uma pistola calibre 9mm no assoalho do banco dianteiro, juntamente com 20 cartuchos de munição intactos e um deflagrado.