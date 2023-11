PMDF prende foragida de grupo especializado em furtos em shoppings durante festa no Lago Paranoá

A foragida foi localizada a bordo de uma lancha nas proximidades da Península dos Ministros

Os policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA) realizaram a prisão de uma mulher de 42 anos, integrante de um grupo especializado em furtos em shoppings e lojas de departamentos. A captura ocorreu durante uma festa em uma embarcação no Lago Paranoá, após investigações da Companhia Lacustre.

A foragida, que estava em fuga desde a prisão dos outros membros do grupo, foi localizada a bordo de uma lancha nas proximidades da Península dos Ministros. Na abordagem, realizada com o apoio de policiais militares da Companhia Lacustre, foram encontradas oito pessoas na embarcação, incluindo a procurada.

A mulher detida possui extenso histórico criminal, com diversas passagens pela polícia por furtos em estabelecimentos comerciais no Distrito Federal e em Goiânia. Uma das acusações contra ela refere-se a um furto ocorrido no Conjunto Nacional no último dia 12, no qual mercadorias no valor aproximado de 15 mil reais foram subtraídas.