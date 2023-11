PMDF em ação conjunta com PMGO desarticula negociação de arma de fogo

A ação resultou na apreensão de duas armas de fogo e respectivas munições

Os policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque, em operação conjunta com a Polícia Militar de Goiás, impediram uma perigosa transação de armas de fogo no Núcleo Rural Ponte Alta, no Gama. A ação resultou na apreensão de duas armas de fogo e respectivas munições, por volta das 20h desta quarta-feira (22).

A intervenção teve início quando a Polícia Militar de Goiás forneceu informações cruciais aos agentes do BPChoque, alertando sobre uma negociação de armas de fogo em curso no Núcleo Rural Ponte Alta. Ao chegarem ao local indicado pela denúncia, os policiais não encontraram suspeitos de imediato. No entanto, após uma minuciosa varredura na área, uma sacola contendo duas espingardas foi descoberta.

As armas apreendidas incluíam uma espingarda calibre 22, equipada com seis munições, e outra espingarda calibre 28, também municiada com seis cartuchos. Após o sucesso da operação, as armas foram devidamente recolhidas e encaminhadas à 20ª Delegacia para os procedimentos legais.