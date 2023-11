PMDF desmantela ponto de tráfico que abastecia Riacho Fundo e Recanto das Emas

Três indivíduos foram detidos durante a ação

Na noite desta quarta-feira (22), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desencadeou uma operação bem-sucedida que resultou no fechamento de um ponto de tráfico de drogas estratégico, abastecendo as cidades do Riacho Fundo e Recanto das Emas. Três indivíduos foram detidos durante a ação, que ocorreu por volta das 21h30.

As informações que levaram à operação foram obtidas pelo serviço de inteligência, que vinha monitorando uma residência na quadra 508 do Recanto das Emas, identificada como local de comércio de entorpecentes. A resposta rápida e eficaz veio por meio dos Policiais Militares do Grupo Tático Operacional do 28º Batalhão, conhecido como Gtop 48.

Ao chegarem ao endereço, a equipe do Gtop 48 encontrou e deteve os três suspeitos, apreendendo uma considerável quantidade de drogas no local. Entre os itens confiscados estão 66 tabletes de maconha, diversas porções fracionadas de entorpecentes, três balanças de precisão, uma máquina de cartão bancário e um veículo que supostamente era utilizado nas atividades ilícitas.

Todo o material apreendido, juntamente com os suspeitos, foi encaminhado à 27ª Delegacia para o devido registro da ocorrência.