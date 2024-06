FAPDF conquista Selo QualiVida da Sequali-DF

O II Encontro Anual de Qualidade de Vida no Trabalho teve início na manhã desta terça-feira (25), no Auditório da Polícia Civil do Distrito Federal, em Brasília. Na ocasião, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) foi representada pelo superintendente de Administração Geral, Caetano Barroso. A Fundação foi premiada com o 1° lugar no Selo de Qualidade de Vida no Trabalho, da Sequali-DF, que incentiva a implantação e a promoção de políticas e programas de Qualidade de Vida no trabalho (QVT). O evento é promovido pela Secretaria de Economia do DF (Seec).

A FAPDF garantiu o ouro na categoria das Fundações do GDF. O Selo QualiVida foi criado pelo Decreto nº 42.375, de 9 de agosto de 2021. De lá pra cá, reconhece as boas práticas relativas à qualidade de vida no trabalho e à valorização dos servidores ativos e aposentados. 250 pessoas estiveram presentes na premiação.

A palestrante Adriana Faria, ex-secretária Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali) da Secretaria de Economia, trouxe uma reflexão sobre como podemos mudar, progredir e ser pessoas melhores. O painel também abordou os pilares da felicidade na família, na organização, na liderança e também no trabalho do servidor e colaborador, que pode agregar valores aos que estão ao redor no convívio profissional, sendo felizes e propiciando felicidade no ambiente do trabalho.

As boas práticas de qualidade de vida no trabalho seguem os eixos de saúde e bem-estar; profissional, estrutura; estima reconhecimento pessoal.

“Este reconhecimento é muito importante para nós, pois demonstra o quanto o empenho e dedicação da FAPDF refletem no bem-estar físico, mental e emocional dos funcionários. A qualidade de vida beneficia os funcionários, mas também melhora o desempenho da organização e contribui para uma cultura de trabalho saudável e sustentável. Os órgãos públicos com alta qualidade de vida atraem e mantêm talentos, reduzindo a rotatividade, melhorando significativamente o ambiente institucional e o atendimento externo”, afirma o presidente da FAPDF, Marco Antônio Costa Júnior.

Os dois eventos ocorrem na semana especial que comemora os 4 anos da criação da Secretaria de Qualidade de Vida do GDF. Além do superintendente de Administração Geral da FAPDF, Caetano Barroso, estiveram presentes a Gerente de Gestão de Pessoas da Fundação (GEGEP), Patrícia Silva, e a assessora Danielle Soares.

Para Caetano Barroso, este reconhecimento significa muito para a área de Gestão de Pessoas da Fundação. “É com muito orgulho que recebemos esta honraria, pois, diariamente tentamos fazer da FAPDF um lugar acolhedor, que contribui para a saúde física e mental dos nossos colaboradores”, disse.

Por Daniela Uejo