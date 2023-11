Homem é preso por estupro de vulnerável, em Sobradinho

POST PATROCINADO

Ele foi acusado de estupro de vulnerável e estava com o mandado de prisão em aberto

Um homem, que estava foragido, foi preso na tarde desta sexta-feira (24), na região de Sobradinho, no Distrito Federal. Ele foi acusado de estupro de vulnerável e estava com o mandado de prisão em aberto.

Os policiais militares do Grupo Tático Operacional (Gtop 33) faziam policiamento no setor de chácaras de Sobradinho, quando foram informados que o foragido estava na região.

Ele foi logo encontrado, com a ajuda do serviço de inteligência do 21º BPM de Planaltina Goiás, e encaminhado para a 13ª Delegacia.

