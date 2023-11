Plano Piloto e Riacho Fundo II terão alterações no trânsito no domingo (26)

A partir das 6h30, a maratona vai impactar o tráfego de veículos na Esplanada dos Ministérios, nas vias Palácio Presidencial, L2, L4 e no Setor de Clubes

O trânsito das regiões do Plano Piloto e do Riacho Fundo II sofrerão alterações neste domingo (26). Segundo o Departamento de Trânsito (Detran-DF), as mudanças serão feitas para garantir a segurança dos participantes da Maratona Monumental Brasília 2023 e da Parada do Orgulho LGBTQIA+.

A partir das 6h30, a maratona vai impactar o tráfego de veículos na Esplanada dos Ministérios, nas vias Palácio Presidencial, L2, L4 e no Setor de Clubes. A largada e chegada dos atletas ocorrerá na altura do Ministério do Meio Ambiente.

Na via S1, três faixas próximas ao canteiro ficarão reservadas aos atletas, restando outras três liberadas para os veículos. A N1 será liberada para veículos somente em duas faixas no trecho do Palácio do Planalto até a L4.

Já no sentido Rodoviária, apenas a faixa mais à direita será liberada para a saída dos veículos dos ministérios, fluxo que será desviado para a L2 Norte. Na via Palácio do Planalto, por sua vez, a faixa da direita terá trânsito livre para os veículos, e a da esquerda será destinada aos corredores.

No acesso da via L4 para a via N1, os agentes vão impedir o fluxo de veículos para a via N1 e farão o controle de acesso ao 1º Grupamento de Bombeiros Militar. A alça de ligação entre a L2 Norte e a L4 Norte também ficará fechada.

Na via de ligação L2/L4, somente a faixa da direita será destinada aos veículos; as duas da esquerda estarão ocupadas pelos atletas. O fluxo de veículos da L2 Norte em direção à N1 será desviado para o chamado Buraco do Tatuí. As alterações na via L4 em função da maratona ficarão a cargo dos agentes do DER.

Riacho Fundo II

No Riacho Fundo II, onde será realizada a Parada do Orgulho LGBTQIA+, também haverá intervenções. A concentração começa às 14h, no Quadradão Cultural, na QN 7F. A partir das 18h, o público realizará uma caminhada em direção à Avenida do Contorno, passando pela via próxima à Escola Classe 02.

Na Avenida do Contorno, os participantes seguirão até a altura do Condomínio Paineira, de onde retornarão para o Quadradão Cultural. Durante o trajeto, as equipes do Detran e da Polícia Militar (PMDF) farão as interdições necessárias para a passagem do público.