Homem é preso por duplo homicídio após sequência de crimes entre Santa Maria e Céu Azul

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, na noite deste sábado (12), um homem suspeito de cometer dois homicídios em sequência. A prisão foi efetuada por equipes do Batalhão Ambiental, do 26º BPM e de batalhões especializados, por volta das 19h30, em Santa Maria.

De acordo com a PMDF, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência em um lava jato na quadra 517.

Testemunhas relataram que o proprietário do estabelecimento estava acompanhado de um amigo quando um grupo chegou ao local. Após uma discussão, um dos integrantes do grupo esfaqueou os dois homens. Uma das vítimas morreu no local, enquanto a outra foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Santa Maria.

Após o crime, os agressores fugiram no carro de uma das vítimas e seguiram para a cidade de Céu Azul, no entorno do Distrito Federal.

No município goiano, o mesmo suspeito teria cometido outro homicídio. Na volta a Santa Maria, ele foi localizado e preso na quadra QR 518 pelas equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). Junto com ele, foram detidos outros três ocupantes do veículo: dois homens e uma mulher.

Todos os envolvidos foram levados para a 20ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.