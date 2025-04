GDF Mais Perto do Cidadão leva inclusão, serviços e acolhimento ao Gama

Neste sábado (12), o Gama recebeu mais uma edição do programa Governo do Distrito Federal (GDF) Mais Perto do Cidadão, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF).

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, destacou a importância do programa que leva serviços gratuitos para perto da população e comentou a construção de um novo centro de referência para atendimento a pessoas com autismo no Distrito Federal, anunciada na última quarta-feira (9).

“É uma política pública muito importante de inclusão, que merece atenção e cuidado do poder público. O centro será especializado, com profissionais capacitados para oferecer um atendimento de excelência.”

Ela ressaltou que, além do cuidado com os autistas, o projeto contempla o acolhimento das famílias. “Já temos um projeto da Secretaria da Mulher voltado para as mães atípicas, mas que também acolhe todas as mães. Esse centro vai cuidar com qualidade e atenção. Temos certeza de que começamos com um, mas teremos vários espalhados pelo DF.”

Em relação ao Mais Perto do Cidadão, Celina enfatizou o sucesso do programa. “Já realizamos mais de 300 mil atendimentos. Ele reúne todas as secretarias com prestação de serviços gratuitos e também conta com a participação da sociedade civil organizada, com muitos voluntários”, explicou. Segundo ela, o evento vai além dos atendimentos: também proporciona lazer e entretenimento, com o intuito de aproximar o Estado do cidadão, pois essa presença constante nas comunidades é um diferencial para a gestão pública.

Entre os atendimentos disponíveis, a programação contou com o Na Hora, Polícia Civil, vacinação de pets, corte de cabelo, serviços de beleza e bem-estar, espaço infantil e apresentações culturais. O estande do programa Direito Delas também esteve presente, com orientações sobre prevenção à violência contra a mulher.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, destacou a importância de se aproximar da população e de levar pautas prioritárias à tona, como a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista, especialmente neste mês de abril. Ela reforçou o compromisso da atual gestão com a causa do autismo. “Sabemos do olhar diferenciado do governador Ibaneis Rocha e da vice-governadora Celina Leão, ainda mais agora com o Centro de Referência, que já foi anunciado e divulgado.”

A secretária contou que a programação do evento incluiu palestras e espaços de debate. “Queremos discutir cada vez mais esse assunto, que está tão presente e atualizado em nossa sociedade, e mostrar a atenção do governo com essa pauta.” Ao comentar sobre a conexão entre o governo e a população, ela reforçou que esse é um diferencial da atual gestão. “Quando o governo sai do gabinete e vem para perto do cidadão, ele mostra que está realmente à disposição. Nós somos servidores públicos, estamos aqui para servir”, afirmou.

Segundo o secretário de Governo do DF, José Humberto Pires de Araújo, a atual gestão tem promovido uma série de ações voltadas para a população, com foco na presença ativa onde há necessidade. “O cidadão chega aqui, é acolhido, toma um café, se sente em casa. Isso é governar de verdade: estar perto do povo, dar atenção ao que realmente importa. O governo está presente, trabalhando e ouvindo. Quando a gente passa por aqui, escuta a comunidade”, destacou.

O cozinheiro Frank dos Santos, 31 anos, foi ao local em busca da segunda via da Carteira de Identidade e saiu satisfeito com o atendimento. “Foi ótimo, consegui rapidinho. Agora está marcado para o dia 2 pegar a nova identidade”, contou. Para ele, ter a carreta de serviços próxima de casa fez toda a diferença. “Facilitou muito a minha vida, porque é tudo muito corrido para mim. Eu não tinha tempo de ir a outro lugar pra tirar a segunda via. E ainda aproveitei e tirei a do meu filho também”, disse.

Frank destacou a praticidade de resolver tudo em um só lugar: “Já fiz dois serviços num dia só, tudo numa lapada só. Facilitou demais”.

O projeto Viver 60+ também esteve presente na ação. A iniciativa oferece atendimentos oftalmológicos gratuitos e doação de óculos para pessoas idosas. A aposentada Aparecida de Jesus, 62, procurou atendimento para conseguir óculos e saiu satisfeita com a agilidade do serviço. “Agora já estou na escolha das armações dos óculos”. Ela destacou como foi positivo resolver tudo perto de casa, sem enfrentar a demora comum em outros lugares. “Foi muito bom. Inclusive, enquanto eu estava trabalhando, meu marido falou que já tinha conseguido.

Solidariedade e união

O público pôde se informar sobre o programa Casamento Comunitário, que promove cerimônias civis gratuitas para casais em situação de vulnerabilidade social. A dona de casa, Erica de Sousa, 36, aproveitou a oportunidade para resolver a documentação do casamento — e deu certo. “Eu vou casar, graças a Deus”, comemorou. Sobre o atendimento, ela foi só elogios: “Foi muito bom, maravilhoso. Rapidinho consegui resolver”.

Ela ressaltou que não esperava tanta facilidade para resolver um processo que, geralmente, é bastante burocrático. “Desde o ano passado eu estou tentando. Já tentei em Goiás e não consegui. Aí me mudei pra cá e agora foi tudo rápido. Consegui resolver uma coisa que achei que ia demorar bem mais”, relatou. Animada com a oficialização da união, ela brincou: “As crianças estão doidas para contar que o pai e a mãe vão se casar”.

Outra atração que fez sucesso nesta edição foi o Brechó Compartilha Amor, ação solidária do programa Voluntariado em Ação. O espaço disponibilizou roupas, calçados e acessórios arrecadados ao longo do ano. Cada pessoa pôde escolher até cinco peças gratuitamente.

Espaço sensorial

A neuropsicóloga infantil voluntária Cintia Marques explicou que o espaço sensorial foi criado com o objetivo de conscientizar a comunidade sobre a importância das texturas e sensações para pessoas com autismo. “Esse espaço é sensorial para a gente poder trazer para a comunidade o conhecimento de como é importante a textura e as sensações para o autismo”, explicou.

Segundo ela, no espectro autista podem ocorrer dois tipos principais de resposta sensorial: a hiporreatividade e a hiperreatividade. “Ou a pessoa tem dificuldade de se sentir estimulada, ou se estimula com muita facilidade. Isso, muitas vezes, pode causar reações intensas e muito estresse”, destacou.

Cintia contou que a equipe participou de forma voluntária com o propósito de promover uma abordagem mais curiosa e criativa, capaz de sensibilizar a população. “A gente veio conversar com a comunidade para trazer essa percepção de uma maneira mais humanizada.”

Ela ressaltou a importância da conscientização da sociedade para melhorar a convivência com pessoas autistas. “Os autistas são gente como a gente, só têm uma maneira diferente de perceber o mundo. E, com respeito e empatia da comunidade, eles vão ganhando mais espaço e conseguindo mostrar que também têm toda a capacidade para se desenvolver no mundo.”

