Homem é preso por dupla tentativa de homicídio, no Gama

Na residência do suspeito, foram encontradas as roupas utilizadas no momento do crime e grande quantidade de entorpecentes

Nessa quinta-feira (17), um homem foi preso por dupla tentativa de homicídio. Ele havia disparado várias vezes contra duas pessoas, no dia 21 de setembro, por volta das 21h, em frente a um bar do Setor Leste do Gama. O crime foi filmado por um circuito interno de TV. A equipe da 14ª Delegacia de Polícia realizou busca e apreensão na casa do homem. No local, foram encontradas as roupas utilizadas no momento do crime e grande quantidade de entorpecentes. Logo, o suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Leia também PMDF recupera veículo roubado após confronto na BR 060

Operação tem como objetivo impedir a reestruturação facção criminosa O preso já tinha passagem na polícia por outros crimes, como roubos, homicídio, porte de arma, lesão corporal em contexto da lei Maria da Penha e tráfico. O suspeito já estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica por outro fato criminal e agora, recolhido à carceragem, está à disposição da Justiça.