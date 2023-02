Homem é preso no Gama por roubo em residência

Um homem foi preso no Gama por roubo em residência neste ultimo sábado, 4, por assaltar uma residência da cidade

Nathália Maciel

Um homem foi preso no Gama por roubo em residência neste ultimo sábado, 4. As equipes do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) realizavam no momento um ponto de bloqueio quando perceberam o motorista retornando e empreendo fuga. As viaturas iniciaram o acompanhamento por mais de cinco quilômetros quando o condutor do veículo perdeu o controle e bateu em uma árvore.

O condutor tentou fugir a pé e efetuou vários disparos de arma de fogo contra os policiais, mas logo em seguida foi preso e encaminhado para a delegacia.

Os policiais encontraram com ele um revólver calibre 38 com 5 cartuchos e dentro do carro foram encontrados também diversos objetos eletrônicos que haviam sido roubados de uma casa da cidade.