PMDF prende dois suspeitos de tentativa de homicídio no Guará

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um suspeito de esfaquear um homem na QE 40 do Guará, o crime ocorreu na noite desta última sexta-feira (3). A PMDF encontrou a vítima caída no chão com vários ferimentos e logo foi encaminhado para o hospital de Base.

Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir subindo pelos muros e telhados dos imóveis próximo à linha do trem. O suspeito foi detido dentro de um galpão pelos policiais militares do Grupo Tático Operacional do 4º Batalhão.

A PMDF atendeua segunda ocorrência de tentativa de homicídio na mesma quadra e na mesma noite. Duas mulheres começaram a discutir em frente ao polo de modas e entraram em vias de fato. Uma delas sofreu alguns golpes de faca e foi socorrida pelo CBMDF.

Os policiais realizaram diligências e encontraram a suspeita que se entregou espontaneamente. A suspeita e outras duas testemunhas foram encaminhadas para a 1ª DP, onde foi realizado o flagrante.