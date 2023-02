Semana começa com 119 oportunidades de emprego para pessoas com deficiência

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador

A semana começa com boas perspectivas para quem busca uma oportunidade profissional no DF. Nesta segunda-feira (6), são oferecidas 119 vagas de emprego para pessoas com deficiência (PcD). Outras 106 vagas são para a ampla concorrência e abrangem as mais diversas profissões. Os salários variam de R$ 1.320,00 a R$ 4 mil, além de benefícios.

As vagas exclusivas para PcD são para as seguintes funções: operador de caixa (33), repositor de supermercado (33), armazenista (17), auxiliar de limpeza (27), auxiliar de cozinha (8) e motorista de caminhão (1). A grande maioria é para trabalhar na zona industrial do Guará; mas, há vagas também em Águas Claras e na Asa Sul. Para todas as oportunidades, não é necessário comprovar experiência na função.

Entre as demais oportunidades, há 10 chances disponíveis para pedreiros em Ceilândia. O ordenado é de R$ 2.103,00 mais benefícios, é necessário comprovar experiência anterior e a escolaridade exigida é o ensino fundamental completo. Destaque também para quem já atuou como carpinteiro. São 30 postos disponíveis no Sol Nascente, ali bem pertinho de Ceilândia. Os pré-requisitos são os mesmos que os exigidos para pedreiro.

Já em Planaltina, estão sendo recrutados 10 vendedores pracistas.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

