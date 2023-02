Suspeito de feminicídio afirma que ex teria bloqueado contas

Paulo Roberto diz em àudio enviado para amigos que resolveu matar a mulher após ela “bloquear todas as contas dele”

Paulo Roberto Moreira Soares, 38 anos, suspeito de matar a ex-companheira Izabel Aparecida, disse em áudio enviado para amigos que matou a mulher após ela “bloquear todas as contas dele” e ter impossibilitado o homem de ter acesso ao próprio dinheiro. Porém, de acordo com um homem que se diz “melhor amigo” do suspeito, afirma que o homem teria sacado R$ 3 mil de uma conta poucas horas antes de cometer o crime.

Entenda

Izabel Aparecida Guimarães de Sousa, de 36 anos, foi morta neste último sábado, 4, no P Sul, em Ceilândia-DF. O principal suspeito do crime é Paulo Roberto que de acordo com as investigações ele teria ido até à casa da ex-mulher e efetuado um disparo de arma de fogo em direção a cabeça dela. No momento do crime a mulher estava com a filha do casal, de apenas 8 anos, a criança presenciou todo o crime.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) prestou socorro à vítima que foi levada Hospital de Base de Brasília em uma aeronave, mas não resistiu e veio a óbito logo em seguida.