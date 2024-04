Homem é preso com quatro armas e 300 munições em Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite de ontem (17), em Ceilândia, um homem acusado de porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e porte de entorpecentes.

Segundo a corporação, por volta das 22h30, equipes de 10º Batalhão escutaram disparos na região da QNO 17, na Expansão do Setor O. Em seguida, moradores ligaram para o 190 e relataram uma discussão em uma casa da região e que um cachorro teria sido baleado.

Ao chegar no local, os militares avistaram cápsulas de munições no chão e tentaram chamar os moradores. Ao não serem respondidos e temendo haver vítimas no local, os policiais entraram na casa.

Ainda de acordo com a PMDF, na casa, os policiais encontraram um casal em um dos quartos. O homem assumiu que efetuou os disparos, mas negou ter atingido alguém.

O suposto cachorro que teria sido atingido não foi encontrado. Ao ser questionado, o suspeito informou que a arma utilizada estaria em outro cômodo, em um cofre.

No cofre foram encontradas uma pistola calibre 9mm, uma carabina calibre 22 com silenciador, uma espingarda calibre 12, uma pistola airsoft, 198 munições calibre 22, 74 munições calibre 9mm, 29 munições calibre 12, estojos para confecção de munições e porções de maconha. Os envolvidos foram conduzidos à 15ª Delegacia para registro da ocorrência.