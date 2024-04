Termina nesta sexta (19), a entrega de documentação de processo seletivo para padioleiro e condutor de ambulância

Os candidatos do processo para padioleiro e condutor de ambulância têm até esta sexta-feira (19) para entregar toda a documentação necessária para realizar a posse. Na quarta (17), a lista de convocados foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), página 41.

Os aprovados deverão se apresentar no 1º andar da sede da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), na Asa Norte, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

É preciso apresentar a avaliação médica pré-admissional, com aprovação de aptidão física e mental, bem como entregar toda a documentação exigida no edital de abertura. A lista completa dos documentos está disponível no portal da SES-DF, neste link.

A não apresentação dos documentos ou dos exames médicos no prazo determinado pode acarretar a perda automática do direito à contratação e o candidato será eliminado do processo.

Com inscrições abertas em outubro de 2023, a seleção ofertou 50 vagas e mais 250 de cadastro de reserva para condutores de ambulância. A remuneração é de R$ 3.679,26, em jornada de trabalho de 40 horas semanais. Já para o cargo de padioleiro, foram 80 vagas e mais 400 de cadastro reserva. A carga horária é também de 40 horas semanais com remuneração de R$ 3.600,72.

Local de entrega dos documentos da posse:

Secretaria de Saúde do DF

Edifício PO 700 – 1ª andar

SRTVN Quadra 701 Conjunto C

Bairro Asa Norte

CEP: 70723-040