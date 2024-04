Equipe de saúde se mobiliza para doar sangue

Funcionários do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) se reuniram, nesta quinta-feira (18), para doar sangue durante campanha organizada em parceria com a Fundação Hemocentro de Brasília.

A gerente de Desenvolvimento de Pessoas do HCB, Patrícia Araújo, lembrou que a campanha, uma forma de contribuir para o abastecimento dos estoques do Hemocentro, também se relaciona com os serviços de saúde oferecidos pelo hospital: “A sensibilização dos funcionários foi no sentido de saberem que nossas crianças precisam dessa doação”.

O contador Aluísio Damasceno foi o primeiro funcionário a participar da ação. “Já doei sangue algumas vezes para pessoas que eu conhecia e que estavam precisando, mas tenho essa vontade de ajudar; hoje, tive essa oportunidade”, relatou.

O técnico em manutenção Gladiston da Silva, que já é doador desde 2017, também aproveitou a campanha para praticar a solidariedade: “Sempre me sensibilizei com essa questão da necessidade de sangue, e tenho o costume de doar duas vezes por ano”.

Solidariedade

O presidente do Hemocentro, Osnei Okumoto, lembrou que o momento atual é de baixa nos estoques da fundação. “É interessante que os servidores da casa entendam a necessidade de salvar vidas não só com o trabalho do dia a dia, mas também doando um pouco de si, podendo fazer com que as pessoas se restabeleçam rapidamente de suas doenças ou que esse sangue seja utilizado no pronto atendimento dos hospitais”, ressaltou.

O HCB já promoveu outras campanhas para estimular a doação de sangue, mas é a primeira vez que a unidade recebe o ônibus do Hemocentro. “Acho que o ônibus traz comodidade para o funcionário”, elogiou a técnica de enfermagem Camila Chaves. “Eu me interesso em doar por ver a necessidade das crianças que atendemos; vemos isso todos os dias”.

Em pesquisa prévia, 119 profissionais do hospital manifestaram interesse em participar, mas a gestão espera outros doadores, inclusive de instituições parceiras, ao longo do dia.

As informações são da Agência Brasília