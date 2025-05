Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite desta segunda-feira (5), na Quadra 204 do Recanto das Emas.

A ação foi realizada por uma equipe do Grupo Tático Operacional 47 (GTOP 47), do 27º Batalhão.

Durante patrulhamento tático, os policiais identificaram o foragido, de cerca de 30 anos, e efetuaram a prisão. Ele foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia, onde ficará à disposição da Justiça.