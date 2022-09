Homem é preso após efetuar disparos de arma de fogo em Águas Claras

Nesta sexta-feira, 23, policiais civis prenderam um homem, de 33 anos, que teria efetuado vários disparos de arma de fogo

Nesta sexta-feira, 23, policiais civis da 21ª DP (Taguatinga Sul) cumpriram um mandado de busca e apreensão contra um homem, de 33 anos, que teria efetuado vários disparos de arma de fogo em via pública de Águas Claras.

O caso ocorreu durante a madrugada do dia 1º de setembro.

Conforme as investigações, o homem, que aparece nas imagens de circuito de segurança do local vestindo camiseta escura e calça jeans, discute com alguns indivíduos em frente a uma casa noturna e, em seguida, vai até o seu veículo estacionado (caminhonete, cor branca) para pegar uma arma de fogo.

Minutos depois, ele retorna e efetua diversos disparos para o alto, em atitude ameaçadora contra os frequentadores que estavam no local.

Após requerimento da autoridade policial da 21ª DP, a Justiça do Distrito Federal deferiu e expediu medida cautelar contra o investigado, que resultou na apreensão da pistola Taurus, PT 940, calibre.40, além de 20 munições intactas, pertencentes ao envolvido.