PRF socorre mulher em trabalho de parto na BR-070

Na noite de ontem (22), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atuava na BR-070 precisou socorrer uma mulher que, no 9º mês de gestação, buscou auxílio para ir ao hospital.

O bebê acabou nascendo, mas a mulher se queixava de fortes dores abdominais. A equipe da PRF realizou o acolhimento e transportou a mãe e a criança para o Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), na Asa Sul.

Esse tipo de ocorrência já virou rotina para os policiais do trecho. Graças a agilidade dos policiais e do atendimento da equipe de plantão do HMIB, mãe e bebê passam bem.