Chacina: marido e sogro de cabeleireira são velados

Thiago e Marcos são dois dos 10 membros de uma mesma família assassinada no início do mês

Geovanna Bispo e Marcos Nailton

Pai e filho, Thiago Gabriel Belchior e Marcos Antônio de Oliveira, vítimas da chacina de uma família no início do mês, foram velados na tarde desta quinta-feira (26). A cerimônia de despedida foi acompanhada por familiares.

Thiago e Marcos são dois dos 10 membros de uma mesma família assassinada, sendo que o primeiro foi encontrado em uma fossa em uma casa no Vale do Amanhecer e o segundo foi encontrado enterrado no quintal da casa em que Renata Juliene Belchior e Gabriela Belchior, esposa e filha dele, foram mantidas em cativeiro.

Caso

No último dia 13, a cabeleireira Elizamar e seus três filhos desapareceram após deixarem a casa do sogro, Marcos Antônio, onde ela teria ido para buscar o marido, Thiago Gabriel. Dois dias depois, o carro da cabeleireira foi encontrado queimado com quatro corpos carbonizados na GO-436, em Luziânia (GO).

No mesmo dia, Thiago, os sogros de Elizamar, Marcos e Renata, e a cunhada, Gabriela, também desapareceram. Na madrugada do sábado (14), o carro de Marcos foi encontrado também queimados com os corpos da esposa e da filha dele, na BR-251, próximo a Unaí (MG).

Ainda no dia 17, a ex-esposa de Marcos, Cláudia Regina Marques de Oliveira, e a filha dela, Ana Beatriz Marques de Oliveira, também tiveram o desaparecimento registrado. Mesmo assim, familiares delas afirmam que elas teriam sumido ainda no dia 13.

Até o momento, seis homens, entre eles um adolescente de 17 anos, foram presos acusados de participação no crime.