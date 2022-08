DPU realiza mutirão de atendimento na Rodoviária do Plano Piloto

Pessoas que possuem demandas que envolvam a União e os órgãos públicos federais como o INSS e CEF poderão ser atendidas gratuitamente

Marcos Nailton

[email protected]

A Defensoria Pública da União (DPU) promoverá um mutirão para prestar atendimento gratuito à população do Distrito Federal, neste sábado (27). A ação, voltada para pessoas que possuem demandas federais cíveis e previdenciárias, acontecerá das 14h às 18h, no posto do Na Hora, na Rodoviária do Plano Piloto.

No mutirão, serão atendidos cidadãos, cuja renda familiar não ultrapasse R$ 2 mil, que estejam com problemas envolvendo benefícios previdenciários ou assistenciais indevidamente negados ou suspensos pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), como o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) à pessoa com deficiência e à pessoa idosa, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

Também serão atendidas outras questões, desde que sejam relacionadas à União, autarquias e demais órgãos públicos federais, como Caixa Econômica Federal (CEF), Financiamento Estudantil (FIES), entre outros. Serão distribuídas 100 fichas de atendimento.

As pessoas que tiverem interesse em receber o atendimento devem comparecer ao local, na data e nos horários indicados, portando documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de renda e de residência) e todos aqueles ligados ao caso que deseja solucionar (negativas do INSS, relatórios e prontuários médicos etc.).

Capacitação

A DPU, além de realizar o atendimento à população do Distrito Federal, também vai promover a capacitação dos novos defensores públicos federais, que tomaram posse na quarta-feira (17) no auditório do Museu Nacional, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF).

Esse é o segundo mutirão de atendimento à população e de capacitação de novos defensores públicos federais, que acontece na Rodoviária do Plano Piloto, somente esse ano. A última ocasião tinha acontecido em maio.

“A promoção da capacitação para as defensoras e defensores públicos federais recém-empossados é extremamente necessária para que eles já tenham contato com o público alvo da Defensoria Pública da União e possam ir se ambientando com o atendimento à população”, destacou o defensor público federal e secretário de Assistência Jurídica da DPU, Murillo Martins.

No sábado, o grupo de trabalho será composto pelos 22 defensores públicos federais recém-empossados, responsáveis pelos atendimentos, além de defensores públicos federais coordenadores e equipe de apoio.