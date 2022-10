Homem é detido ao usar celular durante votação em Samambaia

Após realizar o voto, na Escola Classe 108 QS 108, de Samambaia, o eleitor foi detido e encaminhado à Polícia Federal

Em Samambaia, policiais militares foram acionados pelo presidente de uma seção eleitoral, após um eleitor, de 39 anos, ser flagrado utilizando celular durante a votação. Os militares fizeram contato com o Juiz da Zona Eleitoral que orientou que o eleitor fosse levado para Polícia Federal.



Por volta das 14 horas deste domingo (02), após realizar o voto, na Escola Classe 108 QS 108, de Samambaia, o eleitor foi detido e encaminhado à Polícia Federal. Durante as Eleições de 2022 foi proibido a qualquer eleitor portar aparelho celular durante a votação, para evitar qualquer interferência ao sigilo do voto.