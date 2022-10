Criança é atropleda na Estrutural

Foi empregado duas viaturas e oito bombeiros militares

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência neste domingo (2) na Estrutural. Foi empregado duas viaturas e oito bombeiros militares.



Chegando ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros encontraram a vítima de atropelamento, uma criança de 9 anos, do sexo masculino, com suspeita de fratura no membro inferior esquerdo, consciente e desorientado. Ele foi transportado para o IHBB – Instituto Hospital de Base de Brasília-DF.

O motorista do Kadet de cor preta, saiu ileso. A PMDF ficou responsável pelo local.