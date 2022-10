PMDF apreende arma e drogas no Gama

Os policiais militares abordaram um veículo com um casal e perceberam que portavam uma pistola calibre .40 com 12 munições

Na noite deste sábado (1), a Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu uma pistola e drogas ilícitas no Gama, após realizar um bloqueio na DF 290.

“Policiais militares do Patamo realizavam o ponto quando abordaram um veículo com um casal em seu interior. Na revista veicular foram encontradas uma pistola calibre .40 com 12 munições, duas porções de substância parecida com maconha e cerca de 300g de substância parecida com cocaína”, especificou a organização.

A ocorrência foi registrada na 20º Delegacia do Gama.