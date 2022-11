Homem é condenado por tentativa de feminicídio no Gama

O homem esfaqueou a vítima em fevereiro de 2021 por não aceitar o término do relacionamento

Um homem foi condenado, na última terça-feira (29), a sete anos e quatro meses de prisão por tentativa de feminicídio.

Rafael Thalles Fontana da Silva tentou assassinar a ex-companheira, com quem se relacionou durante três anos, em fevereiro de 2021, no Gama.

Além da pena, Rafael também foi condenado a indenizar a vítima no valor de R$ 5 mil por danos morais.

Além do feminicídio, que é o crime praticado contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, os jurados reconheceram que o crime foi praticado por motivo torpe, pois Rafael agiu motivado por “odioso” sentimento de posse e esfaqueou a vítima por não aceitar o fim do relacionamento afetivo. Também foi acolhida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o réu discutia com a vítima quando, repentinamente, pegou a faca e desferiu os golpes.

O crime, que aconteceu em fevereiro de 2021, no Setor Central do Gama, não se consumou porque terceiros impediram o atentado. Um dos golpes de faca atingiu o pulmão da vítima, mas ela foi socorrida e levada ao hospital.