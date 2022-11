Comece dezembro empregado! Há 78 vagas nas agências

No Guará há 27 chances, e as profissões com maior número de vagas são: 15 para motorista carreteiro, com salário de R$ 2.131,45

Com a chegada de um novo mês, novas expectativas também chegam. Neste início de dezembro, as agências do trabalhador contam com 78 oportunidades de emprego.

São vagas em diversas áreas e em diferentes regiões administrativas. No Guará, por exemplo, há 27 chances, e as profissões com maior número de vagas são: 15 para motorista carreteiro, com salário de R$ 2.131,45 mais benefícios, e cinco para motorista de caminhão, com remuneração de R$ 1.902,80 mais benefícios.

Nesta quinta-feira (1º), indo até uma agência do trabalhador, você também encontra 23 oportunidades para trabalhar em Águas Claras. São oito vagas para atendente de lanchonete, com remuneração de R$ 1,6 mil mais benefícios; outras oito para auxiliar de cozinha, com salário de R$ 1,5 mil mais benefícios; cinco para churrasqueiros, em que o valor recebido é de R$ 1,7 mil mais benefícios; e duas para nutricionistas, voltadas para quem ainda está cursando o nível superior.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.​

