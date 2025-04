Primeira creche pública do Riacho Fundo oferecerá atendimento integral para 188 crianças

A comunidade do Riacho Fundo se prepara para receber o primeiro Centro de Educação para Primeira Infância (Cepi). As crianças terão um ambiente acolhedor, com educação de qualidade e em tempo integral.

A nova unidade educacional, nomeada de Cepi Uruçú, atenderá crianças de até 5 anos de idade, com capacidade para 188 alunos, com jornada de dez horas diárias. O espaço dispõe de 10 salas de atividades para a educação infantil, além de sala multiuso, direção, secretaria, sala de professores, solários, fraldários, lactário, sala de amamentação e refeitório.

Localizada em uma área com mais de 4,5 mil m², na QN 9, Área Especial 4, o espaço ainda vai dispor de pátio coberto e descoberto, banheiros, cozinha, copa, lavanderia, estacionamento e área recreativa, além de grelhas para captação de água pluvial e área verde com tratamento paisagístico.

Em relação ao ensino, segundo o coordenador da regional de Ensino do Núcleo Bandeirante, Mauro Rocha, a proposta pedagógica será baseada em eixos integradores da educação. “Vamos focar no cuidar, no educar, no brincar e no interagir, trazendo benefícios para as crianças da educação infantil”, garante o coordenador.

Além do Cepi no Riacho Fundo, está em andamento a construção de mais dois centros de educação no Riacho Fundo II. “Com a inauguração das três unidades do Cepi no Riacho Fundo e Riacho Fundo II, aproximadamente 750 crianças serão atendidas, reduzindo significativamente a demanda por vagas na educação infantil na região e em cidades próximas”, prevê Mauro.

População à espera

Desde que recebeu a notícia de que a cidade iria receber um Cepi, Maeli Adna Alves, 28, tem se preparado para uma nova rotina com a pequena Olívia Alves, 4. “É uma mão na roda poder deixar a criança em um lugar seguro, sendo bem assistida”, diz a maquiadora, que planeja aumentar a carga horária de trabalho. “Agora fico bem mais tranquila para trabalhar mais tempo e assim complementar a renda de casa”.

De acordo com o administrador da cidade, Rogério Sales Silveira, a unidade faz parte de um esforço do governo para ampliar o atendimento à primeira infância. “Durante a gestão, o governador tem focado nas necessidades e peculiaridades de cada cidade, e a Cepi Uruçú é um desses exemplos”, ressalta.

A unidade pretende trazer mais progresso para os moradores da região. “Nós sabemos que uma das dificuldades que as famílias têm na hora de procurar um emprego ou melhores condições de vida, é de não ter onde deixar seus filhos e agora eles vão poder contar com esse apoio. Então, a importância dessa creche é gigantesca”, garante o administrador.

