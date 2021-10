Hemocentro precisa de sua ajuda para aumentar os estoques

Com queda de 13% no movimento de doadores de sangue este mês, os estoques do Hemocentro para os tipos sanguíneos

O número de doações de sangue nos últimos dias deixou a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) operando com níveis baixos de vários tipos sanguíneos. A Linha Vermelha, um projeto lançado em setembro em parceria com o Taguatinga Shopping vai ser prorrogada ate o dia 28 deste mês, em virtude da necessidade de um reforço nos estoques e para estimular a população a praticar este ato de solidariedade.

Com queda de 13% no movimento de doadores de sangue este mês, os estoques do Hemocentro para os tipos sanguíneos. O positivo e O negativo se encontram em níveis críticos. Enquanto em setembro a média foi de 168 doações por dia, o índice em outubro não passou de 148 bolsas coletadas até o momento.

A chefe da Seção do Ciclo do Doador do Hemocentro, Anne Ferreira, reforça: “A doação de sangue é importante para garantir o atendimento a diversos tipos de pacientes que estão na rede pública de saúde, principalmente aqueles que passaram por transplantes, que estão em tratamento de algum tipo de câncer ou que possuem anemias crônicas e precisam de transfusões regulares”.

A decisão de prorrogar a extensão da Linha Vermelha foi tomada graças ao alto índice de adesão dos doadores à iniciativa. “O pioneirismo e sucesso do projeto nos mostram o quanto as pessoas estão disponíveis para praticar a solidariedade”, pontua a gerente de marketing do shopping, Maíra Garcia. “Às vezes, [as pessoas] só precisam saber como ajudar e onde. Temos orgulho de poder fazer essa ponte por meio do TGS Solidário. Afinal, uma única doação pode salvar até quatro vidas”.

As doações devem ser agendadas previamente pelo site Agenda DF. Até o dia 30, devido à baixa nos estoques, doadores do tipo O negativo estão dispensados de agendamento, podendo participar da ação com senha preferencial. Para tanto, basta comprovar o tipo sanguíneo a partir de cadastro no Hemocentro ou por meio de exame de tipagem sanguínea.

O projeto

Parceiros de longa data por meio de diversas edições da campanha Doe Sangue, Doe Vida, do projeto TGS Solidário, o Hemocentro de Brasília e o Taguatinga Shopping uniram-se para oferecer ao público o projeto-piloto de extensão da Linha Vermelha. Um veículo especial, identificado com a logomarca do Hemocentro, faz o percurso gratuito de ida e volta entre o shopping e a instituição, sempre às terças e quintas-feiras.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e se encontrar em boas condições de saúde. Quem passou por cirurgia, exame endoscópico ou adoeceu recentemente deve consultar o site do Hemocentro para saber se está apto a doar sangue.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Linha Vermelha

Transporte gratuito a partir da entrada principal do Taguatinga Shopping, às terças e quintas-feiras, até o dia 30 deste mês.

Saídas: às 9h e às 13h, do shopping para o Hemocentro, e às 12h e às 16h, no percurso inverso.

Mais informações no Instagram, no site TGS Solidário ou pelo WhatsApp (61) 99974.4020.

*Com informações do Hemocentro